Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, 9 Ekim'de Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtıklarını hatırlatarak, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projemizin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtık. Kalan iki kesimde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yapımı devam eden iki kesimin teknik özelliklerine de değinerek, "Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattı saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz." dedi.

HALKALI-ISPARTAKULE KESİMİNDE YAKLAŞIK 9 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR

Halkalı-Ispartakule Demiryolu Projesi'nin yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu kesimin de saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli yer alıyor. Projemiz kapsamında tünel, hat bağlantıları, demiryolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapılarının da bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demiryolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti.

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demiryolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağını ifade etti. "Böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demiryolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN NEREDEYSE HER YERİNE ULAŞABİLECEK"

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın ulusal demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını anlatan Bakan Uraloğlu, "Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY KESİMİNDE 67 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR

Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini belirtti. Saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip olacak kesimde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacağını ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 3 istasyon ve 6 yolcu peronunun yer alacağını bildirdi.

Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Uraloğlu, proje kapsamında 18 ekolojik alt ve üstgeçit inşa edileceğini belirterek, güzergâh boyunca doğal yaşamın korunmasına yönelik düzenlemelerin de gerçekleştirileceğini bildirdi.

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 3,4 MİLYONA ÇIKACAK

Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın bütünlüğünün sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin yolcu ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule hattımızın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Mevcut demiryolu hat kapasitemizi artırarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacağız." dedi.

Projenin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"ORTA KORİDOR'UN AVRUPA BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Türkiye'nin uluslararası ulaşım koridorlarındaki konumu açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, projenin Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan önemli bağlantılarından biri olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile Asya'dan Avrupa'ya uzanan demiryolu bağlantımızın batı ucunu Halkalı-Kapıkule hattımızla güçlendiriyoruz. Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer alan bu koridor, uluslararası taşımacılığımız açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımızla Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirirken Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağız." dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör