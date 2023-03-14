3,2 milyon doları aştı! Türk çayı ihracatı arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ülkeden 10 ayda 76 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Gürdoğan, ocak-şubat 2023'te 661 ton çay ihraç edilerek, 3 milyon 274 bin 872 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde de çay ihracatından 3 milyon 40 bin 290 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 8 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve KKTC en fazla çay dış satımı yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 1 milyon 149 bin 846, Birleşik Krallık'a 397 bin 463 ve KKTC'ye 368 bin 934 dolarlık çay ihraç edildi."

Gürdoğan, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Suudi Arabistan, Cezayir, Danimarka, Moldova, Slovakya, Romanya, İtalya, Norveç, Gine, Kenya, Panama, Endonezya, Litvanya, Tayvan, Malezya ve Ruanda'ya da çay satıldığını aktardı.

Çay ihracatının yıla güzel başladığına dikkati çeken Gürdoğan, söz konusu ürün ihracatının artış trendini sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.