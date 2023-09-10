Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 3.3 milyar TL’lik engelli ve yaşlı aylığı hesaplarda
Giriş Tarihi: 10.9.2023

3.3 milyar TL’lik engelli ve yaşlı aylığı hesaplarda

ANKARA
3.3 milyar TL’lik engelli ve yaşlı aylığı hesaplarda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylülde 3.3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Eylül ayında yaklaşık 1.8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını aktaran Göktaş, yaklaşık 1.5 milyar lira engelli aylıklarını da hesaplara aktardıklarını kaydetti. Engelli ve yaşlılara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
3.3 milyar TL’lik engelli ve yaşlı aylığı hesaplarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA