3.3 milyon kurban kesilecek

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama iki hafta kala pazara ve kesim yerlerine gelmeye başlayan kurbanlıklar yavaş yavaş alıcılarıyla buluşuyor. Hem besici hem de kasapların yoğun mesai içine gireceği bu dönemde 2.5 milyon küçükbaş, 800-850 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 3.3 milyon kurbanlık satışa çıkacak. Satışların son yıllarda kesimhanesi de olan yerlere kaydığı bilgisini veren sektör temsilcileri, "Kesimhanesi olan yerlerde satışlar hızlı ve iyi gidiyor. Pazar yerleri ve çadırlar son hafta hızlanır" diyor. Kurban Bayramı'nda üç gün boyunca yoğun bir mesai yapmaya hazırlanan kasaplar da usta arayışında. Günlük ortalama 5 bin TL'den başlayan usta ücretleri 10 bin liraya kadar çıkıyor. Kasaplar usta bulamamaktan şikâyet ediyor.

HİSSE 25 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Geçen yıla göre yüzde 30 artan kurbanlık fiyatları illere göre değişkenlik gösterse de büyükbaşta hisse fiyatı 25 bin TL'den küçükbaşta ise 12 bin TL'den başlıyor. İstanbul'da dana canlı kilogram fiyatı 320 ila 350 TL arasında değişiyor. Bu durumda 400 kilogram bir büyükbaşın ortalama satış fiyatı 130 ila 140 bin TL arasında seyrediyor. 7 kişinin ortak girdiği büyükbaşta hisse başına ortalama ücretler 25 bin TL'den başlıyor. Küçükbaşta ise kıvırcık Trakya koyunu canlı kilogram ücreti 380-400 TL arasındayken, Karaman koyunu canlı kilogram fiyatı ise 350-380 TL. Bu durumda canlı 40 kilogram bir küçükbaş fiyatı ortalama 12 bin ila 15 bin TL arasında seyrediyor.

BÜYÜKBAŞIN YÜZDE 90'I SATILDI

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kesim ve parçalama hizmeti de veren satış yerlerindeki kurbanlıkların yüzde 90'ının satıldığı bilgisini verdi. Çadır ve pazarlarda ise satışların daha yeni başladığını aktaran Yücesan, "Bayrama son bir hafta kala satışlar canlanır. Ancak son yıllarda kesimhanesi olan yerler vatandaşlardan daha çok talep görüyor. Çünkü hem hijyen hem de ustalık isteyen bir iş olduğu için insanlar kesimhanesi olan yerlerden kurbanlık almayı tercih ediyor" dedi. Geçen yıla göre pazara inen kurbanlıkların yüzde 20 düştüğünü anlatan Yücesan, "Besici taşıyıp satamadığı hayvanda zarar ediyor. O nedenle bu yıl önceki yıllara göre daha az hayvan pazara arz edildi. Ancak satışlar iyi gidiyor. Büyük bir oranda satılacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

USTAYA ÜÇ GÜNDE 30 BİN TL

Her Kurban Bayramı'nda kasapların da mesaileri yoğunlaşıyor. Kurban Bayramı için usta arayışını hızlandıran kasaplar eleman bulmakta zorluk çekiyor. Türkiye genelinde 45 bin kasap esnafının bulunduğu bilgisini veren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Biz üç günlük bayram döneminde günde 16-17 saat mesai yapıyoruz. Yoğunluk olduğu için usta arayışımız da hızlanıyor. Ancak usta bulmakta çok zorlanıyoruz" dedi. Bu dönem için daha çok emekli olmuş kasapları aradıklarını anlatan Yardımcı, "Bu ustaların günlük yevmiyesi 5 bin TL'den başlar. İşe ve ustalığa göre günlük ücret 10 bin liraya kadar çıkar. Yani üç günde bir usta ortalama 20-30 bin TL kazanır. Yeni usta olmadığı için biz daha çok eski ustalara yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKBAŞI İŞLEME ÜCRETİ 1.500 TL

KÜÇÜK ve büyükbaşta hayvan işleme ücretleri ile ilgisi de bilgi veren Osman Yardımcı, "Kilogram işleme fiyatı 80 TL. Hayvan kaç kilo gelirse ona göre ücret çıkar. Örneğin küçükbaş bir hayvan ortalama 20 kilogram ise 1.500 TL işleme ücreti alırız. Kıymalık, kuşbaşılık, haşlamalık, pirzolalık şeklinde hayvanı işleriz. Büyükbaşta da yine benzer şekilde ayrılır. Onda da ortalama 30 kilogram geldiğini varsayarsak 2.400-2.500 TL işleme ücreti olur" dedi.

TSK, DİYANET VE KIZILAY DA AÇIKLADI

BU YIL vekaletle kurban kesim ücretleri de belli oldu. Buna göre 2025 yılı için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL. Türk Kızılay'ında "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağışının hisse bedelinin 14 bin 500 lira, 380 dolar ve 335 euro olarak belirlendiğini bildirdi.

KIYMA KİLOGRAM ÇEKİMİ 20-25 TL ARASINDA

Sadece kıyma çekimi için gelen müşterilerinin de olduğunu anlatan Yardımcı, "Bu iller bazında farklılık gösteriyor ancak ortalama fiyatlar 20-25 TL arasında değişiyor" dedi. Kurban Bayramı'nda mesleği kasaplık olmayanların da kıyma işine girdiğine dikkat çeken Yardımcı, "Geçen yıl berberde kıyma çeken de vardı, petrol istasyonunda hayvan işleyen de... Hem hijyenik değil hem de yasal olarak suç. Aynı zamanda dondurucu vs olmadığı için etleri de bozuluyor. Bunun cezası geçen yıl 80 bin TL'den başlıyordu. Vatandaşlarımız bu işler için mahalle kasabına gitsin. Etleri bozulmadan, dondurucularda ve hijyenik koşullarda işlensin" şeklinde konuştu.

MARKETLERDE 4. GÜN TESLİMDE DAHA UCUZ

SON yıllarda market reyonlarında da görülen kurbanlık satışında fiyatlar belli oldu. Migros 12-16 kilogramlık Karaman koyununu 15.950 TL'den satarken, 16-20 kilogramlık Kıvırcık koyunu 19.950 TL'den satışa çıkardı. Büyükbaş kemiksiz hisse bedeli ise 26.950 TL olarak açıkladı. Carrefour ise 20-24 kilogram sakatat dahil büyükbaş hisse paketi fiyatını 25.950 TL olarak belirtirken, etin dördüncü günü teslimi halinde bu fiyat 23.950 TL'ye, kurumlara bağış halinde ise 19.950 TL'ye düştüğünü açıkladı. Şirkette 16-20 kilogramlık kıvırcık koyunu 20.950 TL iken, 12-16 kilogramlık Karaman koyunu ise 17.500 TL.