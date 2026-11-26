'ÜLKEMİZ YENİ YATIRIMLARLA ÜRETİM KAPASİTESİNİ BÜYÜTÜYOR'

Türkiye'nin yeni yatırımlarla üretim kapasitesini büyüttüğünü belirten Yılmaz, konuşmasının son bölümünde şunları söyledi:

"Sanayide rekabet gücünü korumak, teknolojideki gelişmeleri üretime taşımayı ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı gerektiriyor. TN Maleik tesisinde üretim sırasında açığa çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi, aynı zamanda enerji maliyetleriyle çevresel etkileri birlikte azaltmayı hedefleyen bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayimizin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde gerçekleştirmek durumundayız. Türkiye'nin küresel üretim zincirlerindeki konumunu güçlendirirken, enerji ve kaynak verimliliğinde de daha ileri bir seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz. Uluslararası yatırımlar da ülkemizin sanayi altyapısını geliştirme ve dünya ekonomisiyle bağlarını güçlendirme politikamızda önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de üretime yönelen yatırımcılar, yetişmiş insan kaynağımızdan, girişimcilik kültürümüzden ve geniş pazarlara erişim imkânlarımızdan yararlanıyor. Ülkemiz ise yeni yatırımlarla üretim kapasitesini büyütüyor, istihdamını artırıyor ve uluslararası ekonomik ilişkilerini güçlendiriyor. Bu açıdan, TN Maleik yatırımını, Rusya Federasyonu ile ekonomik iş birliğimiz ve Tataristan'la köklü dostluk bağlarımız bakımından da kıymetli buluyorum. Karşılıklı güven temelinde gelişen ilişkilerimizin, önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla ve üretim ortaklıklarıyla güçlenmesini temenni ediyorum."

BAKAN KACIR: TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya ekonomisinde ticaretin kurallarının ve üretimin coğrafyasının önemli ölçüde değiştiği bir döneme şahitlik ediyoruz. Uzun yıllar serbest ticaretin ve açık pazar ekonomisinin küresel refah için önemini vazeden ülkelerde dahi artık gümrük duvarları yükseliyor. Küresel üretim ve ticaret ilişkileri, bugün arz güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve stratejik bağımsızlık öncelikleri doğrultusunda yeniden tanımlanıyor. Bizler, küresel ekonominin yön arayışı içerisinde olduğu bu dönemde, ikili ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin kazan-kazan esasında derinleştirilmesine özel önem gösteriyoruz. Türkiye'nin bu anlayış temelinde geliştirdiği ortaklıkların dayanağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda inşa ettiğimiz güçlü sanayi ve teknoloji altyapısıdır. Nitekim yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı esas alan kalkınma modelimizle bu dönemde Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri hâline getirdik. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe uzanan geniş bir yelpazede, küresel değer zincirlerinde kritik rol üstlenen güçlü bir sanayi altyapısını ülkemizde inşa ettik. Neticesinde yıllık ürün ihracatımız 285,6 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatımızdaki payı yüzde 44,2 ile yeni bir zirveye erişti. İmalat sanayimizin ortaya koyduğu performans, önümüzdeki dönemde Türk sanayinin kat edeceği mesafenin adeta fragmanı niteliğindedir" dedi.