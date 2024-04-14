3 bin 407 vatandaşa evde bakım hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı engellilerin yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenmesi amacıyla geçen yıl üç ilde başlatılan Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında 3 bin 407 vatandaşa hizmet verdiklerini açıkladı. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kurumsal bakımın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan birey odaklı hizmet modellerine ağırlık verdiklerini bildirdi. Üç pilot ilde Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan ilk aşamada toplam 1.100 haneye anket uyguladıklarını aktaran Göktaş, "Evde Bakıma Destek Uygulaması kapsamında hizmet sunduğumuz bireyler ve ailelerinden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde bu hizmet modelini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.