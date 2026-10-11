341 bin kişinin yatırım tutarı 1 milyon TL altı

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin etki analizi yapıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 17 Eylül 2026 itibarıyla bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu, tasfiye halnideki 131 fonun toplam fon sayısının yüzde 4.6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7.7'sini oluşturduğu ifade edildi. Analizlerde, Atlas Portföy, Hedef Portföy, Tera Portföy
ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu, ünvanında para piyasası geçen ve serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu, ünvanında serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardan yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtilen etki analizinde, "SPK
tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nezdinde 7 yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. SPK'ye yapılan bildirimlere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilen etki analizinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) yaklaşık 1500 derdest dava dosyası takip ettiği, olası dava sayısının mevcut takip edilen davaların en az 10 katına ulaşması beklendiğinden dışarıdan hizmet alımı yapılması öngörülüyor.