"3,5 milyar dolar Türkiye’nin cebinde kalacak" Bakan Bayraktar Türkiye için oyun değiştirici hamleyi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi. Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci faza geçildiğini açıklayan Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da kaya gazı ve kaya petrolü arama çalışmalarına başlandığını bu adımın Sakarya Gaz Sahası keşfi gibi çok tarihi ve önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar açıklamalarında Sakarya Gaz Sahası'ndan bahsederek "İşte bu gemilerimizin dördü şu anda yoğun bir şekilde Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi artırmakla ilgili çalışıyor. Birinci fazı tamamladık. Şu anda üretim yapıyoruz ve 4 milyon hanede, evde bugün kendi doğal gazımızı kullanıyoruz. Yaklaşık 9,5-10 milyon metreküp günde bir üretim yapıyoruz." dedi.

40 KATLI BİR GÖKDELEN BOYUNDA

Bayraktar, ikinci faz üretimi için denizin üzerinde dev bir tesis kurulduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında, üretiminde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Artık doğal gazı deniz yüzeyinde işleyeceğiz. Ben buna gemi demiyorum, platform diyorum. Çünkü üzerinde 21 tane ayrı modül var. Bir anlamda doğal gaz işleme ve üretim tesisi gibi, fabrikası gibi düşünebilirsiniz."

Tesisin özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan Bayraktar "Çok büyük bir platform, 300 metre boyunda, yaklaşık üç futbol sahası boyunda, 56 metre genişliğinde ve o yakma kulesiyle beraber yaklaşık denizin üzerinde 40 katlı bir gökdelen boyunda. Dolayısıyla bu tesiste biz gazı işleyeceğiz ve ondan sonra tekrar deniz tabanından borularla 170 kilometre mesafe Filyos'a basacağız. Oradan da evlerimize, iş yerlerimize bu gazı getireceğiz." İfadelerini kullandı.

"3,5 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'NİN CEBİNDE KALACAK"

Bakan Bayraktar yeni platformun ekonomiye sağlayacağı katkıya da vurgu yaparak "Şimdi o ilk fazdaki 10 milyon metreküplük üretimi iki katına çıkaracak. Yani 20 milyon metreküpe çıkaracak. Yaklaşık 1000 metreküpün 1000 dolar olduğu bir ortamda günlük 10 milyon dolar, yıllık üretime baktığınız zaman da 2027'den itibaren 3,5-3,6 milyar dolarlık bir doğal gaz üretimi gerçekleştirecek. Dolayısıyla yıllık 3,5 milyar dolar da bizim cebimizde kalacak. İthalattan düşeceğiz onu" dedi.

Açıklamalarına devam eden Bayraktar şunları kaydetti:

Böyle bir durumda bu gazı ithal kaynaklarla değil, kendi gazımız olarak kullanmış olacağız. O 4 milyon hane sayısı şimdi 8 milyona çıkmış olacak. 2027 başından itibaren her üç haneden biri kendi gazımızı kullanmış olacak.

TARİH BELLİ OLDU

"Aşağıda 10 tane kuyu var. O kuyuları hepsini hazırladık. Şimdi kuyu başlarından bu platforma bağlantılarını yapacağız önümüzdeki birkaç hafta içerisinde. Tabii önce platformu sabitleyeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar "20 tane büyük zincirlerle aşağıya, deniz tabanına bu platformu sabitleyeceğiz. Ondan sonra alttan borularla bağlantılarını yapacağız ve inşallah hedefimiz bu yıl bitmeden o alev kulesi var ya o bahsettiğimiz gökdelen, onun tepesinde inşallah Sakarya gazını yakacağız." açıklamasında bulundu.

HER DÖRT HANEDEN 3'ÜNDE KENDİ GAZIMIZI KULLANACAĞIZ

Üretim kapasitesini daha da artırmak için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "İnşallah 2028'de, çünkü hedefimiz şu: Osman Gazi'ye bir kardeş daha gelecek. Onun şu anda imalatı devam ediyor. 2027 Aralık gibi Türkiye'ye hareket edecek ve inşallah 2028'in ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, "2028 ilk çeyrekte ikinci yüzer üretim platformu geliyor Türkiye'ye ve onunla bu sefer üretimi 25 milyon metreküp ilave bir üretim yapacağız. Onun biraz daha üretim kapasitesi daha fazla. Dolayısıyla 45 milyon metreküple Türkiye'deki her dört haneden üçünde artık kendi gazımızı, yüzde 75'ine ulaşmış olacak ve dört haneden üçünde kendi gazımızı kullanıyor olacağız." dedi.

Bugün itibarıyla günlük yaklaşık 300 bin varil üretime ulaşıldığını belirten Bayraktar, "Biz 2028'e geldiğimizde, Osmangazi'nin kardeşi geldiğinde Türkiye'ye, Karadeniz sahasında 45 milyon metreküpe çıktığımızda bu 550 bin varillere çıkacak." dedi. 2028 yılından sonraki ilk hedeflerinin Türkiye petrollerini 1 milyon varile taşımak olduğunu anlatan Bayraktar, bu kapsamda hem Mavi Vatan'da hem de yurt dışında yeni sahalarda aramalar yaptıklarını dile getirdi.

PETROL İÇİN KEŞİFLER DEVAM EDİYOR

Karadeniz'de yürütülen faaliyetlere dikkat çeken Bakan Bayraktar, beşinci geminin Batı Karadeniz'deki Akçabeyli kuyusunda sondaj yaptığını belirterek, "Bu sefer petrol emareli bir kuyu sondajı yapıyoruz. Yani doğal gaz değil de ağırlıklı petrol olabileceğini düşündüğümüz. Tabii bizim her sondajımız aslında çok ümitle, inanarak yaptığımız sondajlar." ifadelerini kullandı.

Üretimin 10 bin varillerin altına düştüğü Adıyaman'da yeni keşifler yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, mevcut üretimi yaklaşık yüzde 50 artırarak 15 bin varil seviyelerine getirecek adımlar attıklarını ve bu yıl içinde Adıyaman'ı günlük 14-15 bin varil bandına çıkarmış olacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN PETROLCÜLÜKTE OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR ETKİSİ OLACAK"

Bakan Bayraktar, Batman ve Diyarbakır'da ankonvansiyonel üretim yöntemiyle kaya gazı ve kaya petrolü arama çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Bayraktar, yatay sondaj yöntemiyle yürütülen bu projenin yıl sonuna doğru sonuç vermeye başlayacağını açıklayarak 2027 yılında yatay sondajı tamamlamayı planladıklarını ve 2028 yılına kadar sürecek 24 kuyuluk bir programları olduğuna açıkladı.

Bakan Bayraktar konuyla ilgili şunları kaydetti:

"O başarıya ulaşırsa, inşallah orada muvaffak olursak o Türkiye için petrolcülükte bir oyun değiştirici bir etkisi olabilecek işlerden bir tanesi. Yani nasıl 2020 Sakarya Gaz Sahası keşfi çok tarihi ve önemli bir keşifse bu Diyarbakır'daki iş en az onun kadar önemli. Çok büyük bir rezervi biz üretmeye başlayabiliriz o zaman orada. Kayaların içerisine sıkışmış petrol olduğunu biliyoruz, inanıyoruz ama bunu çıkarabilmek ve uygun fiyatta çıkarabilmek önem arz ediyor."

"GABAR'DA ÖNEMLİ REZERVLER KEŞFETMEK ÜZEREYİZ"

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Bayraktar, bölgede şu an itibarıyla günlük 84 bin varil üretime ulaştıklarını açıkladı. Mevcut rezervi üretime alırken bir yandan da Gabar'ın batısında ve civarında yeni rezerv arayışlarının sürdüğünü belirten Bayraktar, "Biz şu anda gözüken rakamlar ve çalışmalar inşallah Gabar'ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada. Gabar'ın batısında önemli rezervler şu anda keşfetmek üzereyiz." dedi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Bakan Bayraktar elektrik ve doğal gaz faturalarına fiyat artışı olup olmayacağına yönelik açıklamasında "Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok." dedi.

Her yıl beklenen enflasyon oranında bir fiyat düzenlemesi yaptıklarını aktaran Bakan Bayraktar geçmiş yıllardaki uygulamalardan örnekler veren vererek "2024'te bunu yaptık. 2024 Nisan'da yapmadık, Temmuz'da yaptık. 2025'te Nisan'da yaptık. 2026'da bu yılın gene Nisan'ında Merkez Bankası'nın açıkladığı beklenen enflasyon yüzde 25'ti. Bizim de yüzde 24-25'lik bir fiyat düzenlememiz oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'de genellikle gerçekleşen enflasyona göre fiyatlama yapıldığına dikkat çekerek, "Beklenen enflasyona göre fiyatlama yapan nadir kurumlardanız. Bugün Türkiye'de hayat pahalılığını konuşuyoruz çünkü insanlar gerçekleşene göre bir fiyatlama yapıyorlar maalesef. Ama biz genel prensip olarak bunu yaptık ve yıl içerisinde başka bir fiyat ayarlaması yapmadık." diye konuştu.

Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu seneki hedefimiz de bu. Ama bu sene tabii şartlar çok değişti açıkçası. Fiyatlar doğal gazda 400 dolarlardan 1000 dolarlara geldi. Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok, şu an için söyleyeyim. Gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Ama şu an için ekim ve kasım ayında böyle bir düzenleme planımız yok."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör