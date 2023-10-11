35 yıldır bu işi yapıyorum böyle bilançolar görmedim

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bankacılık sektörünün yeni dönem ekonomi politikalarına bakışını Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle hazırlanan fotoğraf sergisinde anlattı. "Dengelenme ve normalleşme sürecine başladık. Bu Ortodoks politikalara kademeli bir geçiş. Yerinde ve doğru bir geçiş. Kademeli geçişte daha yapacağımız çok işler var. Her şey yapılmadı. Doğal bir süreç var ve onun başındayız" diyen Baştuğ, son yıllarda özel sektörde firmaların bilançolarının çok iyi olduğunu belirtti. Türkiye'de şirketler tarafında bilançoların hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirten Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bu kadar sağlıklı bilanço, şirket bilançoları hiçbir zaman görmedim" dedi. Garanti olarak bu yıl yüzde 40'larda bir sermaye getirisi beklediklerini belirten Baştuğ, bu oranın da enflasyon karşısında sermayelerinin eridiği anlamına geldiğini kaydetti. Baştuğ, "BBVA enflasyon muhasebesi yapıyor. Biz 40 milyar kâr yaptık ama İspanya'da 10 milyar lira. Özkaynağımız 200 milyar lira. Kârlılık enflasyonun altında kaldı. Bu da negatif marj ortamından kaynaklı" dedi.KKM'de kademeli çıkış konusunda olumlu sinyallerin geldiğini de belirten Baştuğ, "Bu trend devam ederse bir yıl içinde büyük oranda bu çıkışı yapmış oluruz. Biz toplamda 15.5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştık. Kurla ilgili sakin bir seyir olursa bir senede yüzde 50'den fazlası TL'ye döner" diye konuştu.GARANTI BBVA, Cumhuriyet'in 100. yılını çalışanlarının hazırladığı "Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Yolu" sergisiyle kutladı. Banka çalışanları Milli Mücadele ve kuruluş sürecine tanıklık etmiş tarihi mekânları 100 yıl sonra ziyaret etti.