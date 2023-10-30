356 firma onbinlerce mağazası ile indirime gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısıyla Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele için başlatılan indirim kampanyası çığ gibi büyüdü. Bugüne kadar gıda, aksesuvar, ambalaj, arsa, konut, rezidans, beyaz eşya, mobilya, bisiklet, eğitim, ev tekstili ve eşyaları, hırdavat, hizmet, inşaat, dekorasyon, kırtasiye, temizlik ve kozmetik ürünleri, otel, oyuncak, spor malzemeleri, teknoloji, tekstil, yapı malzemeleri sektörlerinden 356 firma on binlerce mağazası ile indirim kampanyasına katıldı.Enflasyona karşı bir dalgakıran etkisi gösteren indirim kampanyası ile yüzlerce işletme on binlerce mağazada fiyatlarını aşağı çekti. Ticaret Bakanlığı da indirim kampanyasına katılan firmaların listesini bakanlık internet sitesinden duyurmaya başlarken, liste son olarak dün güncellendi. 356 firmanın adının bulunduğu listeye bakanlık internet sitesi üzerinden ulaşılabilirken, zincir mağazalar ise tüm yurt genelindeki şubelerinde indirim kampanyasına katıldı. Bu kapsamda gıdada Türkiye geneli tüm mağazalarında indirim yapan firmalar A101, BİM, Şok, Migros, Carrefoursa, Hakmar, Karadane Zeytincilik, Makbul olurken, beyaz eşyada Vestel, ev tekstilinde Özdilek, kozmetikte Fiolas, Gratis, Rossman, Watsons, mobilyada İşbir, İstikbal, İkea, Ndesign, Yataş, teknolojide Teknosa, Evofone, tekstilde Aldo-Sole Sisters, Deriderim, Avva, Derimod, D's Damat, Elle, Flo, Gap, Giovane Gentile, Jimmy Key, Kiğılı, Koton, Lc Waikiki, LTB, Marcs&Spencer, Naramaxx, Orjinom, Penti, Polo Garage, Tudor's, Yargıcı kampanyaya katılan mağazalar oldu. Ayrıca yapı malzemelerinde Molümer ile Sekiz Ambalaj firmaları da tüm mağazalarında indirime gitti.TİCARET Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında, birçok sektörden indirim kampanyası çağrısı, firmalar, odalar ve iş dünyası tarafından olumlu karşılanarak büyük indirimler ve kampanyalar düzenlenmeye başlanırken, Bakan Bolat bakanlığının internet sitesi üzerinden yayınlanan listeyi şu sözlerle duyurdu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantılarının ardından bütün sektörlerden fiyat indirmelerine yönelik taleplerinin ardından, ulusal ve yerel firmalarımız konuya kayıtsız kalmamış, yaptıkları indirimleri ve kampanyaları kamuoyuna açıklamışlardır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamaya devam ederken, milletimizin ekonomik refahı için kâr marjından fedakârlık ederek ürünlerinde indirim uygulayan firmalar bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacak ve katılım oldukça güncellenecektir. Bu anlamda, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ederiz."