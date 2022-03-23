3600 ek göstergede detaylar netleşiyor! Memur-Sen Başkanı 10 Mayıs’ı işaret etti

"Biz anarşist, vandalist, ülkenin değerleriyle kavga eden, inançlarıyla kavgalı bir sendikacılığı doğru bulmuyoruz diyerek bizcesini ortaya koyma noktasında çeyrek asrı geride bırakan ve yarım asra merdiven dayayan bir sendikayız. Bizi farklı kılan, sendikacılığı kendi değerlerimize göre yapıyor oluşumuz. Memur-Sen ailesi olarak farklı bir aile olduğumuz ve mevcut sendikal yaklaşıma reddiye olarak kurulduğumuzu ifade ediyoruz. Anadolu'da kabul görmüş değerleri baş tacı ettik, milletle kavga etmedik. 30 yıllık mücadelemizde halkımıza şaşı bakmadık, inancını karşımıza almadık. Memur-Sen ailesi, özelde kendi millet, derdi millet, yükü yeniden güçlü medeniyet olan entelektüel kapasitenin harekete geçmiş halidir."

Memur-Sen'in emek derdinde olan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Yalçın, "Hiçbir siyasal projenin aygıtı, taşeronu değiliz. Vesayet düzenine topuk selamı veren, sokağı karıştırmak üzere ayarladıkları mikser görevi gören aymaz takımı değiliz. Memur-Sen, istikrarın adresi olarak geldiğimiz noktada birçok kazanımın altına imza atmış, ülke için ter döken boyutuyla birçok kazanıma imza atan, ülkede ham demokrasi yerine tam demokrasi olması için milletin iradesinin yanında olmuş, her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuş bir sendikadır." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ailesinin vefalı, duyarlı bir aile olduğunu ve "kendi millet derdi millet" şiarıyla hareket eden güçlü bir aile olduğunu dile getiren Yalçın, 15 Temmuz'da ve 17-25 Aralık'ta hainlerin karşısında devletin yanında yer alarak onurlu bir duruş sergilediklerini belirtti.