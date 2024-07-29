3.7 milyon emekli zam farkı alacak

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartan yasayı kabul etti. Yasaya eklenen maddeyle sendikalı memurlara 641.81 lira toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi sağlanacak. TBMM Genel Kurulu, ekonomik program çerçevesinde hazırlanan ve vergi yasalarında değişiklik yapan torba yasa teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak. Düzenlemeden 3 milyon 703 bin emekli yararlanacak. Bunun maliyeti ise 33 milyar lira olacak. En düşük emekli maaşındaki artıştan kaynaklanan 2 bin 500 liralık fark emeklilerin hesabına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasayı onaylaması sonrası yatırılacak. Ödemenin kısa süre içinde yapılması bekleniyor.Yurtdışı çıkış harcı bedeli 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Söz konusu harç bedeli her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Uygulama yasa yürürlüğe girdikten 10 gün sonra başlayacak.Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak.Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. Bu madde 2025 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanacak.Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazı kullanımında belirlenen özel usulsüzlük cezası 3 katı uygulanacak. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlar da aynı oranda cezaya tabi olacak.Kayıt dışı faaliyette bulunanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1.5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanacak. Faturasını almayan vatandaşlara 5 bin lira para cezası verilecek.EYT kapsamında emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanıyor.Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumların, yurtiçine yaptıkları satışlardan elde edilen kazançlara tanınan gelir ve kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor.Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2.25 olarak belirleniyor. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 1.5'e kadar indirmeye, yüzde 2.5'e kadar artırmaya yetkili olacak.AK Parti'nin önergesi ile yasaya eklenen bir madde kapsamında sendikalı kamu görevlilerine toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini hatırlatarak, "Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641.81 lira alacak" dedi.EYT'de 5 puan prim indirimi: Yıllık 13 milyar lira.Yurtiçi asgari kurumlar vergisinin arttırılması: 70 milyar lira.Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi: 40 milyar lira.Yurtdışı çıkış harcı: 4.3 milyar lira.Start-up şirketler: Start-up şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarında sağlanan vergisel kolaylıklardan 1 milyar liralık etki oluşacak.POS ve İBAN:2023 yılında bu konuda yaklaşık 524 bin kişiye toplam 3 miyar 385 milyon lira, 2024 yılında ise yaklaşık 210 bin kişiye toplam 1 milyar 516 milyon lira özel usulsüzlük cezası kesildi.Serbest Bölge: Serbest bölge kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılmasından 2023 yılında 2025 yılı için 2.5 milyar lira gelir elde edilecek.AK Parti, öğretmenlik ve yargı yasa tekliflerinin görüşmelerini ekim ayına bıraktı. Tekliflerde yer alan ve acil çıkartılması gereken 8 madde vergi düzenlemesine eklendi. Yasaya eklenen maddeler arasında Yargıtay ve Danıştay mensuplarının ek tazminatları gibi düzenlemeler yer alıyor.