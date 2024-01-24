383 bin aileye doğalgaz desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirdiği Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde yeni yıl ödemeleri başladı. Bu kapsamda ocak ayı için 383 bin haneye toplamda 304.5 milyon lira ödeme yapıldı.Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiğini bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ısıl harita baz alınarak belirlenen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde hanelere yıllık 1.500-3 bin 500 lira arasında ödeme yaptıklarının bilgisini verdi. Göktaş, "Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304.5 milyon lira ödeme yapılacak. Son düzenlemelerle ev sahibi veya kiracılar da bu destekten yararlanacak" dedi.