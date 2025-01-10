3.9 milyon emeklinin aylığı artıyor

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkartan yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. En düşük emekli aylığı düzenlemesinden 3.9 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Geçen temmuz ayında en düşük emekli maaşı uygulamasından 3 milyon 750 bin kişi yararlanıyordu, şimdi 3.9 milyon oldu" dedi. AK Parti'nin sunduğu teklif şu değişiklikleri içeriyor:

14 BİN 469 TL'YE ÇIKIYOR: Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: 700 lira olan asgari ücret desteği 1000 liraya çıkartılıyor. Uygulamanın süresi 2025 yılı sonuna kadar uzatılıyor.



DDK'YA YETKİ VERİLDİ: Devlet Denetleme Kurulu (DDK) kamuya yararlı dernek, vakıf, kooperatif ve birlikler ile bunlara bağlı kuruluş ve ortaklıklarda denetim yapıp ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma kararı verebilecek.

TOPTAN SATIŞ TARİFESİ

ENERJİDE YENİ DÜZENLEMELER: EÜAŞ, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (TETAŞ) taraf olduğu mevcut sözleşmeleri yürütüp elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilecek. EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satabilecek. Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belirlenecek. Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ'tan temin edecek. Yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden elektrik alımı yapabilecek.





TMSF'YE KAYYUMLUK YETKİSİ

Suç gelirlerinin aklanması, terör ve devlete karşı suçların işlenmesinde kuvvetli şüphe görülmesi halinde şirket ve mal varlıkları için kayyum atanması kararı verilirse 5 yıl süreyle TMSF kayyum olarak atanabilecek. TMSF, bu şirketleri satabilecek ya da tasfiye edebilecek. Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilecek. Şirketler ile ilgili müsadere kararı verilmesi halinde satışlar TMSF tarafından yapılacak.



FENOMEN ŞİRKETLERE ATANABİLECEK

Yapılan düzenleme Engin ve Dilan Polat olaylarındaki gibi suç TCK'nın "suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin" suçları işleyenlerin şirketlerine TMSF kayyum olarak atanabilecek.