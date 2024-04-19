4 ayda 10 milyar dolar geldi

Ekonomi yönetiminin doğru politikaları uluslararası yabancı yatırımcının yönünü yeniden Türkiye'ye kırdı. Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) yeni başkanı Murat Özyeğin, ülkenin 4 yıllık bir istikrar sürecine girdiğini belirterek, "Ocaktan bu yana 3 milyar doları bankalar, 3 milyar doları özel sektör, 1.5 milyar doları da kamu olmak üzere 10 milyar dolara yakın fon girişi olduğunu öngörüyoruz. Yurtdışı paydaşlarla yürüttüğümüz olumlu ilişkilerle Türkiye'ye yatırımlarının artacağını düşünüyoruz" dedi.TAİK'in yeni döneme ilişkin stratejileri basınla sohbet toplantısında anlatan Özyeğin, Türkiye-ABD ilişkilerinde son dönemde gerçekleşen bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle yoğun bir temas trafiği yaşandığını, ilişkilerdeki olumlu gelişmeler ışığında ekonomik açıdan da pozitif bir atmosfer gözlemlendiğini ifade etti. Özyeğin, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'da ortak yatırımların ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 8-10 Mayıs'ta yapacağı görüşmeye atıfta bulunan Özyeğin, TAİK'in de ABD'deki ziyaret sırasında yatırımcılar buluşması düzenleyeceğini bildirdi. Türk- Amerikan ilişkilerinin referans noktalarından biri olarak kabul edilen Amerika Türkiye Konferansı'nın (ATC) uzun aradan sonra yeniden gerçekleştirileceğini ifade eden Özyeğin, "ATC'nin 39'uncusunu 9-10 Mayıs'ta Washington'da gerçekleştireceğiz. Karşı kanadımız American Turkish Business Roundtable (ATBR) ve US Chamber işbirliğinde gerçekleştireceğimiz konferansta politika, savunma, enerji, dijital ve ekonomi ana başlıkları tartışılacak" dedi.2023'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin 31 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, 14.8 milyar dolarlık ihracatla ABD'nin en fazla dış satım yapılan ikinci ülke konumunda yer aldığını ifade eden Özyeğin, "Türkiye'nin ABD'ye ihracatına baktığımızda son 5 yılda yaklaşık yüzde 60 arttığını görüyoruz" diye konuştu. Türkiye'deki ABD kaynaklı yatırımların 14.3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Özyeğin, "Ülkemizde ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirket bulunuyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmak adına önümüzdeki dönemde yoğun çaba sarf edeceğiz" dedi.BU yıl Türk-Amerikan ilişkilerinde ticaret yılı olacak. Citi işbirliğiyle 22 Nisan'da New York'ta 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, 1 trilyon dolarlık portföyü yöneten Amerikalı fon yöneticileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında 23-24 Eylül"de Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Burada, Bakan Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'li fon ve portföy yöneticileriyle buluşacak. TAİK, ABD'nin önde gelen iş insanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturacak. 13-15 Mayıs'ta da ABD Ticaret Bakanlığı'nın organizasyonuyla İstanbul'da 'Trade Winds' etkinliği olacak. Etkinliğe ABD'den100 işadamı gelecek.