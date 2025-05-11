4 ayda 464 bin araç üretildi

Türkiye otomotiv sanayisi üretimi yılın ilk dört ayında yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adete indi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomobil üretimi ise yüzde 2 gerileyerek 295 bin 377 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 475 bin 212 adedi buldu. Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.