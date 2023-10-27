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Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:36 Son Güncelleme: 27.10.2023 14:38

4 balık ve bir midye türü tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda amaçlı kullanım kapsamında karagöz istavrit, kolyoz, kadife balığı, akbalık ve beyaz kum midyesini tescil etti.

AA
4 balık ve bir midye türü tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda amaçlı kullanım kapsamında karagöz istavrit, kolyoz, kadife balığı, akbalık ve beyaz kum midyesini tescil etmesine dair komitenin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) konuya ilişkin başvurusu Komitenin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen karagöz istavrit, kolyoz, kadife balığı, akbalık ve beyaz kum midyesi türlerinin tesciline karar verdi.

Kararda, söz konusu türlere ilişkin bilgiler de yer aldı.

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4 balık ve bir midye türü tescillendi
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