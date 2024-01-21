4 büyük kulübün borcu 30 milyara dayandı: Borç altı ayda 6 milyar TL arttı

Süper Lig'in dört büyükleri borçlanma rekoru kırarken, gelirlerinde de önemli artışlara imza attı. Yılın ikinci üç aylık döneminde tüm kulüpler zarar etmekten kurtulamazken, yüksek miktardaki döviz açık pozisyonu bilançoların zarara dönmesine neden oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 31 Mayıs-31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsayan altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı.Dört kulübün 31 Mayıs 2023'te 23 milyar 363 milyon lira olan borcu, altı ayda yüzde 25.7 artarak 29 milyar 385 milyon liraya çıktı. Toplam borç altı ayda 6 milyar 22 milyon lira arttı. Kulüplerin altı aylık dönemde günlük borç artışı 32 milyon 908 bin TL oldu. Galatasaray'ın borcu yüzde 17.2 artarak 8 milyar 852 milyon liraya, Beşiktaş'ın borcu yüzde 24.2 artarak 7.3 milyar liraya, Fenerbahçe'nin borcu yüzde 36.8 artarak 8.4 milyar liraya ulaştı.Dört kulübün toplam geliri yılın ilk altı ayında yüzde 139.4 artarak 7 milyar 25 milyon lirayı geçti. Gelir artışında özellikle Galatasaray ön plana çıktı. Cimbom'un geliri yüzde 421.2 artarak 3 milyar 87 milyon liraya ulaştı. Galatasaray'ın mağaza satış geliri yüzde 215 artarak 803.8 milyon liraya, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri yüzde 288.9 artarak 538.9 milyon liraya, loca, VIP ve kombine satış gelirleri yüzde 600 artarak 709.9 milyon liraya çıktı. Galatasaray gruplarda üçüncü olduğu Şampiyon Ligi gelirleri ise yaklaşık 27 kat artarak 30.8 milyon liradan 823.1 milyon liraya fırladı.Fenerbahçe'nin 6 aylık geliri yüzde 90.6 artarak 1 milyar 976 milyon liraya çıktı. Fener'in yatırım faaliyetlerinden geliri ise 426.9 milyon liradan 1 milyar 367 milyon liraya fırladı. Bu gelirin tamamını Arda Güler ve Attila Szalai'nin satışından elde edilen bonservisler oluşturdu. Beşiktaş'ın geliri yüzde 97.3 artarak 1.3 milyar liraya çıktı. Trabzonspor'un 6 aylık geliri ise 661.3 milyon lira oldu.31 KASIM 2023 tarihi itibarıyla toplam 6.3 milyar TL döviz açık pozisyonu taşıyan dört büyük kulüp yılın ikinci çeyreğinde zarar etmekten kurtulamadı. Fenerbahçe altı aylık kârını, 2022'in aynı dönemine göre yüzde 162 artırarak 663.4 milyona çıkarırken, 3 aylık kârı 908 milyon lira olmuştu. Galatasaray'ın İlk çeyrekte 98.9 milyon lira olan kârı, ikinci çeyrekte 34.2 milyon liraya indi. Beşiktaş'ın ilk çeyrekte 183.3 milyon lira olan zararı, ikinci çeyrekte 459.5 milyon liraya çıktı.