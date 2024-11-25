4 büyük kulübün borcu her gün 114.2 milyon lira arttı

Türk sporunun lokomotifi olan 4 büyük kulübün borcu 3 ayda rekor miktarda arttı. 31 Mayıs- 31 Ağustos 2024 dönemini içeren ve yaz transfer sezonunu da bünyesinde bulunduran ilk çeyreğe ilişkin finansal tablolarda, toplam borçların 3 ayda 10.5 milyar lira artarak 48.1 milyar liraya çıktığı dikkat çekti. Söz konusu 3 aylık dönemde günlük ortalama borç artışı 114.2 milyon TL, saatlik borç artışı 4 milyon 758 bin TL oldu. Devlerin borcu dakikada 79 bin lira arttı.Borçları rekor oranda artan kulüplerin gelirleri ise ilk çeyrekte azaldı. Galatasaray'ın gelirleri ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.3 azalarak 1 milyar 887 milyon liraya, Fenerbahçe'nin gelirleri ise yüzde 6.8 azalarak 1 milyar 325 milyon liraya indi. Beşiktaş gelirlerini yüzde 29 artırarak 1 milyar 132 milyon liraya çıkarırken, Trabzonspor ise gelirini yüzde 15.6 artırarak 620.6 milyon liraya çıkardı.Fenerbahçe'nin futbol faaliyetinden geliri 782.6 milyon TL olurken, mağazacılık gelirinin 844.4 milyona ulaştığı gözlendi. Trabzonspor mağazacılık gelirlerini 185.9 milyon liradan 276.1 milyon liraya, UEFA Avrupa Ligi gelirini ise 10.9 milyon liradan 46.4 milyona taşıdı. Galatasaray'ın mağaza satış gelirleri 674.4 milyon liradan 809.9 milyona çıkarken, UEFA gelirleri 1 milyar 36 milyon liradan 531 milyona indi. Beşiktaş ise lisanslı ürün satış gelirlerini 368.9 milyon liradan 502.2 milyona çıkardı.Fenerbahçe'nin 3 aylık kârı yüzde 76.7 azalarak 616.2 milyona gerilerken, Galatasaray'ın kârı ise yüzde 90.8 azalarak 122.9 milyon liraya indi. Beşiktaş 152.7 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor'un zararı 321.6 milyon lira olarak gerçekleşti.