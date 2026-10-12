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Giriş Tarihi: 12.10.2026

4 cacık için 1.000 TL aldı, 135 bin TL ceza yedi

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BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
4 cacık için 1.000 TL aldı, 135 bin TL ceza yedi
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Ankara'da bir restoranda dört porsiyon cacık için toplam bin lira ödeyen müşteri, hesabın ardından soluğu şikâyet kanallarında aldı. Menüde fiyatın açıkça belirtilmediğini öne süren müşterinin CİMER'e başvurması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda yalnızca cacıkta değil, çok sayıda üründe de fiyat farklılığı bulunduğu belirlendi. İşletmede yapılan denetimde, restoranın girişinde bulunan fiyat listesi ile QR kod aracılığıyla erişilen menü karşılaştırıldı. İncelemelerde iki liste arasında 34 ürünün fiyatında farklılık olduğu tespit edildi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle işletmeye 135 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANKARA #CİMER
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