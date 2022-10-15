4 ildeki yatırıma teşvik verilecek

TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE AŞ

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ tarafından Sakarya'da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 7 Temmuz 2022 olan hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi modernizasyonu yatırımının süresi de 4 yıl olarak belirlendi.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 6 milyar 952 milyon lira, ilave istihdam sayısı 57 oldu. Yatırımın sonunda yılda 162 bin hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil, 44 bin batarya üretilmesi bekleniyor.