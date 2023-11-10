"Katılım Genç Gelişim Programı" başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Katılım Genç Gelişim (KGG) Programı, dünyada ve Türkiye'de yükselen değer olan katılım finans alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenleniyor.

Üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencileri veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen ve katılım finansa ilgi duyan genç yeteneklerin katılımına açık olan program için bugün başlayan başvuru süresi 20 Kasım gün sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamasında 4 haftalık eğitim ve sertifikasyon programı olan KGG ile katılımcılara, alanında uzman eğitmenlerce hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikte içerikler aktarılacak ve program sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak.

"2025 SONUNDA TOPLAMDA 10 BİN GENCİMİZE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Katılım Genç Gelişim Programı'nın alanında ilk olma özelliği taşıyan, Türkçe ve İngilizce dillerinde iki aşamalı olarak düzenlenen bir program olduğunu belirtti.

Aşan, "Önümüzdeki dönemde katılım finansın insan kaynağı ihtiyacının hızla artacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, genç yeteneklerimiz arasında katılım finansa yönelik algı, farkındalık ve finansal okuryazarlığı artırmak da katılım finans alanında önemli hedeflerimizden bir tanesi. Katılım Genç Gelişim Programı ile 2025 yılı sonunda toplamda 10 bin gencimize ulaşarak hem katılım finansın insan kaynağı havuzunu hem de katılım finansa yönelik farkındalığı gençlerimiz arasında artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Programa ilginin daha da artmasını istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Aşan, katılım finansa ilgi duyanları programa katılmaya davet etti.

İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

KGG programıyla, İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel sacayağından bir tanesi olan katılım finans alanında insan kaynağı potansiyeli artırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile de nitelikli ve uluslararası rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak. Program sayesinde katılımcılar, uluslararası perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkanı elde ederek finans alanında kariyer yapma fırsatı bulabilecek.

Katılımcılara, eğitim aşamaları ve başarı durumlarına bağlı olarak Türkçe ve İngilizce sertifika verilecek.

İki aşamadan oluşacak programın ilk aşamasında, başvuru sahiplerinden genel yetenek sınavı sonucunda ilk bine girmeyi başaranlar eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Genel yetenek sınavını başarıyla geçen katılımcılara, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından "Katılım Finans Temel Eğitimi" verilecek. Eğitim sürecinde yapılacak ara sınavlar ve eğitim sonu genel değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olanlar "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" almaya hak kazanacak.

İkinci aşamada ise birinci aşamada başarılı olan katılımcıların İngilizce dil sınavından aldıkları puanlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda ilk 100'e girmeye hak kazananlara, alanında uzman uluslararası eğitmenler tarafından "lslamic Finance Talent Training" (İslami Finans Yetenek Eğitimi) başlığında eğitim verilecek. Eğitim ve değerlendirme sürecinin sonunda başarılı olanlar "The Certified lslamic Finance Talent Training" sertifikası almaya hak kazanacak.

İki aşamayı da başarıyla bitiren katılımcılar, Katılım Genç Gelişim Programı'nı tamamlamış olacak.

2021 yılında hayata geçirilen programa bugüne kadar 13 binden fazla genç yetenek müracaat etti. Program kapsamında 1275 öğrenci "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası", 190 öğrenci ise "The Certified lslamic Finance Talent Training" sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca birinci aşamayı tamamlayan genç yetenekler tarafından toplam 94 proje hazırlanarak, değerlendirme komitesine sunuldu ve her sene 3 öğrencinin yaratıcı fikirleri ve üstün gayretleri toplamda 100 bin liranın üzerinde para ödülüyle taçlandırıldı.

ÖDÜLLÜ PROJE YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Eğitim sürecinde katılımcılar, katılım finans alanına özel projeler geliştirme imkanı elde edecekler ve komite tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri ödüllendirilecek. Proje geliştirerek ödüle layık görülen katılımcılardan birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa 1 Ocak 1995 ve sonrasında dünyaya gelen, üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi olan veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen, katılım finansa ilgi duyan, kişisel gelişimine önem veren tüm genç yetenekler başvuru yapabilecek.

KGG konusunda ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna "https://www.katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.