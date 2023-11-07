4 özel köprüden biri olan viyadüğün açılış tarihi belli oldu! Ulaşım kısalacak, konfor artacak...

Polat, Artvin-Yusufeli kara yolunun 90 kilometre olduğunu, viyadük yapılırsa 16 kilometre kısalacağını vurgulayarak, "Bu sadece şoför esnafı için değil bölgeye gelen tüm insanlar için çok önemli. Viyadük hem ekonomik hem de zaman olarak bölge insanına katkı sağlayacak." dedi.

Viyadüğün bir an önce bitmesini dört gözle beklediklerini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Çalışmaların hızlı şekilde yapıldığını görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Viyadük açıldığında ilçe için çok iyi olacak. 90 kilometrelik yolda 42 tünelden geçiyoruz. 4 de büyük viyadük var. Türkiye'nin başka bir yerinde buna benzer yol yok. Devletimiz büyük yatırımlar yaptı. Yollarımız eskiye oranla daha konforlu. Eksiğimiz viyadük, o da inşallah en kısa sürede tamamlanacak."