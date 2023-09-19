4. Türkiye - Çin İletişim Forumu Kuşak ve Yol Girişimi’nin ilk 10 yılını değerlendirmek için toplanıyor

50 yılı geride bırakan Türkiye-Çin ilişkileri, ekonomiden ticarete, turizmden kültüre son yıllarda gözle görülür şekilde gelişiyor. İki ülkenin dışa açılım politikasıyla ilişkiler 1980'lerden itibaren ekonomik ve siyasi alanda ivme kazanırken 2010'da ikili ilişkiler "stratejik iş birliği" düzeyine çıkarıldı ve diplomatik temaslar son 15 yılda yoğunlaştı.

İki ülkenin ortak yolculuğu, 10 yıl önce hayata geçirilen ve tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan Kuşak ve Yol projesi ile bir üst seviyeye çıktı. Şimdi iki ülke, geleceği birlikte inşa etmek için yeni iş birliklerine odaklanıyor.

Turkuvaz Medya Grubu, Çin Uluslararası Yayın Grubu (CICG), China Today Dergisi ortaklığında düzenlenen "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10 Yılı" başlıklı 4. Çin-Türkiye İletişim Forumu'nda, iki kadim medeniyet olarak Türkiye ve Çin'in binlerce yıllık köklü ilişkilerini geleceğe nasıl taşıyacakları, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Etkinlikte Türkiye ve Çin'den üst düzey isimler konuşmacı olarak yer alacak. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik, China International Communications Group (CICG) Başkan Yardımcısı Gao Anming'in Kuşak Yol Girişimi konusunda Çin'in stratejisini aktaracağı özel oturumla devam edecek.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre'nin "Kuşak- Yol Girişimi'nin 10. Yılında Türkiye ve Çin arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geleceği" konulu özel oturumunun ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel söz alarak Türkiye ve Çin arasındaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Etkinlik, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in konuşmasıyla devam edecek. Büyükelçi'nin ardından sahneye T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam gelecek ve Türkiye-Çin arasındaki turizm ve kültürel alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda neler yapılacağını, Bakanlığın stratejisini paylaşacak.

Etkinlik özel bir panelle devam edecek. Panelin açılışında Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı & London Energy Club Kurucu Başkanı Mehmet Öğütçü, "Kuşak ve Yol Girişimi Ekseninde Türkiye-Çin Ortaklığının Geleceği" başlıklı bir konuşma yapacak. Öğütçü'nün konuşmasının ardından 4. Türkiye - Çin İletişim Forumu'nda panele geçilecek. CICG Center Avrupa ve Afrika Başkan Yardımcısı Li Wuzhou, CICG Yabancı Diller Editör Direktörü Yang Chunyan, ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hou Qian, EMBA Yönetici Müdürü Jiang Sheng, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü & Konfüçyus Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güliz Muğan, Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Vekili Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, THY Kurumsal Satış Müdürü Osman Yurttadur ve İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUYÇAM) Müdürü Doç. Dr. Efe Can Gürcan'ın katılacağı panelde "Kuşak Yol Girişimi'nin ilk 10 yılı ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için neler yapılması gerektiği" ele alınacak.

THY sponsorluğunda gerçekleşecek 4. Türkiye – Çin İletişim Forumu 20 Eylül Çarşamba günü 09:00-12:30 arasından CVK Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilecek.