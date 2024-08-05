4 yılda % 1.238 büyüme

Borsa İstanbul'da son 2 aydır yatay bir aralıkta hareket eden endeks, jeopolitik risklerin etkisiyle 11 bin direncini geçmekte zorlanıyor. Buna karşılık özellikle pandemiyle birlikte yerli yatırımlıların ilgi odağı haline gelen piyasada, yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü büyüklüğü 5 trilyon 942 milyar liraya çıktı. Bunun 3 trilyon 660 milyar lirası yerlilerin, 2 trilyon 281 milyar lirası ise yabancının portföyünde bulunuyor.Yerli yatırımcıların hisse senedi portföyünün büyüklüğünün 2020'nin temmuz sonunda 273.5 milyar TL, 2021'in 396.3 milyar TL, 2022'in temmuz sonunda 829 milyar TL, geçen yılın aynı döneminde 2.4 trilyon lira seviyesinde bulunuyor. Yerlilerin portföyündeki artış son 4 yılda yüzde 1.238, son 3 yılda yüzde 823, son 2 yılda yüzde 341 ve son 1 yılda ise yüzde 51.3'e ulaştı.4 yıl önce 1.6 milyon olan yerli yatırımcı sayısı, son 2 aydaki düşüşe rağmen, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 7.4 milyonu geçti. Borsada yatırımcı sayısı 17 Mayıs 2024'te 8 milyon 624 binle tarihi zirveye ulaşmıştı. Özellikle son dönemde artan yabancı ilgisinin etkisiyle, borsadaki yabancı yatırımcı sayısı da 2023'ün temmuz sonunda 20 bin 744 iken, bu yılın aynı döneminde 30 bin 288'e çıktı. Yabancı yatırımcı sayısı 2022'in temmuz ayında 13 bin 625 seviyesinde bulunuyordu. Borsa İstanbul'da yerli yatırımcının portföyündeki hızlı büyümede, endeksteki yükselişin yanı sıra, rekor kıran halka arzlar da etkili oldu. Temmuz sonu itibarıyla endeks son 4 yılda yüzde 844 yükseldi. Buna karşılık toplam hisse senedi portföyü yüzde 1.583 büyüdü. Bu dönemde yerlilerin portföyü 13 kattan fazla artarken, yabancının portföyü ise 8'e katlandı. Borsada portföydeki hızlı büyümede, getiri arayışındaki yerli yatırımcının, özellikle halka arzlar kanalıyla piyasaya yönelmesi etkili oldu. Son 4 yılda 169 şirket 167.3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi.Borsa İstanbul'da yerli yatırımcının portföy büyüklüğünün dağılımına bakıldığında 18 bin 630 hesapta 2 trilyon 611 milyar liralık hisse senedi varlığının bulunduğu dikkat çekiyor. 5-10 milyon TL arası portföy büyüklüğüne sahip 22 bin 874 hesapta 157.2 milyar TL, 1-5 milyon TL arası büyüklüğe sahip 202 bin 656 hesapta 405.2 milyar liralık hisse senedi varlığı yer alıyor. AĞIRLIK 45-49 YAŞYerli yatırımcıların yaş dağılımında ise, 45-49 yaş aralığının en büyük portföye sahip olduğu dikkat çekiyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bu yaş aralığındaki 817 bin 201 yatırımcının 298.1 milyar TL büyüklüğünde hisse senedi varlığı bulunuyor. İkinci sırada yer alan 50-54 yaş aralığındaki 612 bin 788 yatırımcının 278.4 milyarlık , 40-44 yaş aralığındaki 994 bin 684 yatırımcının ise 256.2 milyar liralık hisse senedi portföyü bulunuyor.