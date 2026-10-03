40 bin TL altı cep telefonuna 12 taksit

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme tutarları ile cep telefonu alımlarında uygulanacak tüketici kredisi limitlerine ilişkin iki yeni karar aldı. Buna göre; daha önce 50 bin TL ve altındaki kredi kartlarında yüzde 20 olarak uygulanan asgari ödeme oranı, yeni düzenlemeyle 100 bin TL ve altındaki kartlar için yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca değeri 50 bin lira altındaki yenilenmiş telefonlar ve 40 bin lirayı aşmayan tüm telefonlar 12 ay tüketici kredisiyle alınabilecek. BDDK'nın yeni düzenlemesiyle kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlendiği limitler yeniden düzenlendi. Buna göre daha önce 50 bin TL ve altındaki kredi kartlarında yüzde 20 olarak uygulanan asgari ödeme oranı, yeni düzenlemeyle 100 bin TL ve altındaki kartlar için yüzde 20 olarak belirlendi.

100 BİN TL ÜSTÜ NE OLACAK?

100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarında ise asgari ödeme oranı yüzde 40 olacak. Böylece 100 bin TL'ye kadar olan kart limitlerinde yüzde 20'lik asgari ödeme oranı korunurken, daha yüksek limitli kredi kartlarında yüzde 40'lık oran uygulanacak.

CEP'TE SINIR DEĞİŞTİ

BDDK'nın bir diğer kararı ise cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerine ilişkin oldu. Yeni düzenlemeyle cep telefonu alımlarında kullanılabilecek tüketici kredilerinin vade ve tutar sınırları yeniden belirlendi. Uygulama, telefonun satış bedeline göre farklılaşacak. Değeri 50 bin lira altındaki yenilenmiş telefonlar ve 40 bin lirayı aşmayan tüm telefonlar 12 ay tüketici kredisiyle alınabilecek. Öte yandan kredi kartıyla gerçekleştirilen cep telefonu alımlarında mevcut uygulama korunacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör