40 milyar dolarlık potansiyel

Madenciliğin çevreyle dost bir şekilde yapılabilmesi mümkün mü? Türkiye'de protestoların ağırlıklı yapıldığı alanlardan biri olan madenciliğin dünyadaki örnekleri şunu net gösteriyor ki çevre ile uyumlu hatta çevreye yararlı bir madencilik kültürü oluşturmak mümkün. İtalya buna en güzel örneklerden biri. İtalya'daki madenleri yerinde inceleyen Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Firmalarımız bu konuda oldukça hassas. Çok nadir örnekler dışında sürdürülebilir bir madencilik sektörümüz var. Madenlerimizi çıkarmayı başarabilirsek 6.5 milyar dolar olan ihracatımızı 30-40 milyar dolar seviyelerine çıkarabiliriz" şeklinde konuştu. İtalya'nın 'Carrara Beyazı' markası ile anılan çok değerli mermerlere sahip olduğunu dile getiren Çetinkaya; "Ancak, 'mermerciliğin ana vatanı Türkiye'dir. Çok daha kaliteli mermerlere sahibiz. Bu işin hikâyesini anlatamadığız için İtalya kadar yüksek fiyatlara ürün ihraç edemiyoruz. Ürünlerini daha iyi pazarladıkları için, birim fiyatları bizim iki katımız" dedi.Türkiye'de madenciliğe bakışın farklı olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir madenciliği İtalya'da olduğu gibi biz de yapabiliriz. Dünyanın dört bir tarafından turist ağırlayan bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri madencilik. Sahilden 5-6 kilometre uzaklıktaki dağlarda 200'e yakın maden ocağı var. Dağlardan, ocakların arasından nehirler akıyor. Ağaçlar madenlerle iç içe ve zarar görmüyor. Burada hiç kimse, o dağdaki görüntüye itiraz etmiyor" şeklinde konuştu.