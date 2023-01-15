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Haberler Ekonomi Haberleri 40 şirket tüketiciye 11 milyar TL’yi geri ödeyecek
Giriş Tarihi: 16.1.2023

40 şirket tüketiciye 11 milyar TL’yi geri ödeyecek

40 şirket tüketiciye 11 milyar TL’yi geri ödeyecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında idari soruşturma açılacağını ve şirketlerin tüketicilere 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacağını bildirdi. Ekim 2022'de 6 ay uzatılan mekanizmanın katkısıyla Türkiye'de hiçbir santralin kapatılmadığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, AUF kapsamında gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır. Kurulumuz bu anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar vermiştir. Faiziyle birlikte 11 milyar lirayı aşan bu meblağ AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerimizin faturasına yansıtılacaktır" denildi.
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40 şirket tüketiciye 11 milyar TL’yi geri ödeyecek
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