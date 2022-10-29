45 köy okuluna teknoloji sınıfı kuracak

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan adımlarla büyümeye devam ediyor. Vodafone, "Yarını Kodlayanlar"ın alt projesi olan "Köy Okulları" projesiyle de köy okullarındaki çocukların teknolojiye erişimini sağlayarak, teknolojiyi kullanarak hayal kurmayı öğretiyor. Proje kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı. Kasım sonuna kadar 15 okul daha teknoloji sınıfları açılarak toplam 45 okula ulaşılması hedefleniyor. Yapılan çalışmaların detayları Gaziantep'te düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla Gaziantep Yamaçoba İlkokulu'nda açılan teknoloji sınıfında öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet eden Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı olarak en önemli amaçlarının toplumdaki dezavantajlı kitleleri, teknolojiyle buluşturarak, onların hayatlarına dokunmak, hayatlarını değiştirmek ve hayal kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi.Teknolojiye erişim oldukça çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kalkacağını söyleyen Engin Aksoy, "Teknoloji ile çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Poje kapsamında 7-14 yaş grubu çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz, bugüne kadar 280 binin üzerinde çocuğa ulaştık ve kodlama eğitimi verdik" dedi.Türkiye Vodafone Vakfı'nın bugüne kadar, reel değeri 104.3 milyon TL olan 16 sosyal projeyle 4.2 milyon kişiye ulaştığını anlatan Engin Aksoy, verilen eğitimlerle 1 yılda çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 binden fazla çocuğa ve yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaştıklarının altını çizdi.Aksoy, şunları söyledi: "Gezici eğitimlerle 360 köyü dolaşarak eğitimlerimizi 10 bin çocuğa daha ulaştırmayı hedefliyoruz. Köy okullarında kurduğumuz teknoloji sınıflarıyla, dijitalleşmeye ihtiyacı olan ama erişim imkânı olmayan öğrencilerimiz için bir fırsat penceresi açmanın, teknolojiyi çocuklarımızın ayağına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da, "Ülkemizin kalkınması için teknolojinin çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Okullarda açtığımız teknoloji sınıfları ile çocukların dijital becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim için ne yapsak az" dedi.