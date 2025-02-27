4.5 milyon eve gaz verecek platform

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de gaz üretimini artıracak yüzer platform ile gövde gösterisi yapacak. Şu an Çanakkale'de bir tersanede bakım çalışmaları devam eden Türkiye'nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü Türk bayrağı giydirilmiş gövdesi ve tüm ihtişamıyla Boğaz'dan geçiş yapacak.

2 AYLIK YOLCULUKLA GELDİ

Temmuz 2024'te Singapur'da başladığı yolculuğu yaklaşık 2 ay süren ve bu sürenin ardından Türkiye'ye gelen platfrom adeta yüzen bir sanayi tesisi niteliğinde. Uzunluğu 298.45 metre, genişliği ise 58 metre olan platform, 29 Mayıs'ta Boğaz'dan yapacağı geçişin ardından ikinci durağı olacak Zonguldak Filyos Limanı'nda bir yıl daha kaldıktan sonra 2026 üçüncü çeyreğinde üretim yapacağı lokasyona geçecek.

20 yıl boyunca burada gaz üretim çalışmaları sürecek olan yüzer platform, 4.5 milyon haneye yetecek kadar gazı tek başına üretecek. Platform ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu tip bir platforma sahip 6'ncı ülke konumuna yükselirken, platformun yeni ismi de yeni lokasyonunda belli olacak.

İHTİYACIN YÜZDE 15'İ YERLİ GAZDAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ekonomiye kazandırılmasına ilişkin, "Karadeniz'de günlük doğalgaz üretimi 7 milyon metreküpe ulaştı. Yaklaşık 3 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendi doğalgazımızla karşılıyoruz. Ramazan Bayramı'yla beraber üretim 7 milyon metreküpten 9.5 milyon metreküpe çıkacak. 2026'nın üçüncü çeyreğinde üretimi iki katına çıkaracağız. Günlük 20 milyon metreküp üretimlere çıkacağız. Tüketimimizin yüzde 15'ini kendi gazımızla karşılayacağız" dedi.