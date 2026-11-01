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Giriş Tarihi: 1.11.2026

455 bin anahtarı teslim ettik

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455 bin anahtarı teslim ettik
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da 'Konya Buluşması' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, "Dünyada hiç bir ülkenin yapamayacağını, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yaptık. İmrenilen Avrupa ülkeleri vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına terk ederken, biz 455 bin vatandaşımızın anahtarlarını ellerine teslim ettik. Herkes 'Enkaz altında kalırlar' diye ellerini ovuştururken, bu devlet dimdik ayağa kalktı" dedi. COP31 ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Antalya'da; Türkiye'nin birikimini ve uluslararası tecrübesini ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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455 bin anahtarı teslim ettik
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