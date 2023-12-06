4.7 milyon kişiye 23 milyar TL

Çalışanemeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesini içeren Torba Yasa Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emekliye ikramiye verilmesine ilişkin Torba Yasa Teklifi'nin "vatandaşa yeni yük getirdiği", "bazı bürokratlara ikinci maaşın yolunu açtığı" iddialarına yanıt verirken, teklifin detaylarını paylaştı.Teklifte, çiftçinin, esnafın, vatandaşın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin bulunmadığını dile getiren Muş, teklifin vergi alanındaki hükümlerinin, başta döviz kazandırıcı düzenlemeler olmak üzere, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, "Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon lira ödeme yapıldı. Daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye yaklaşık 23 milyar lira ödenecek" dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı sistem sorgulamasından 150 kurum ve kuruluşun yararlandığına dikkat çeken Muş, "Bunlardan sorgulama başına en az 25 kuruş alınacak. Günlük 4,8 milyon, aylık 100 milyon sorgu yapılıyor. Düzenlemenin amacı gereksiz sorgulamanın önüne geçmek" dedi.