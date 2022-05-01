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Giriş Tarihi: 2.5.2022

48 markaya parça üretiyor

48 markaya parça üretiyor
Türkiye'de 1910 yılından bu yana faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden Bosch Grubu, 1972'de ilk yatırımını yaptığı Bursa'da 50'nci üretim yılını kutluyor. Kent sanayinin lokomotif şirketlerinden biri olan Bosch, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın verilerine göre, Bursa'nın en büyük üçüncü şirketi konumunda bulunuyor. Bosch'un dizel ve benzinli püskürtme sistemleri üreten Bursa Fabrikası, Türkiye'nin de en büyük otomotiv yan sanayi üreticilerinden biri haline geldi. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Ticari Genel Müdürü Karin Gilges, "Yatırımlarımızın odak noktasında katma değerli üretim ve yeni teknolojiler var. Fabrikada geçen yıl eylülde, benzinli motorlar için yeni nesil yüksek basınçlı pompa üretimine geçildi. Böylelikle Türkiye'de ilk defa dizel ve benzinli enjektör haricinde bir ürün gamı üretilmeye başlandı" dedi.

Son 23 yılda 2.2 milyar euro yatırım
Bursa'da 7 bin kişi çalışıyor.
Ar-Ge Merkezi'nde 230 çalışan istihdam ediliyor.
500 milyon enjektör üretildi.
'Made in Türkiye' ibareli ürünler 48 marka tarafından tercih ediliyor.
En fazla ihracat yapan 13'üncü şirket Türkiye ihracatındaki payı % 1.5.

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48 markaya parça üretiyor
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