496.2 milyar TL yatırım

Kalkınma Yolu ve Suriye'de yeni bir dönem başlarken Türkiye de bölgeye yönelik çok önemli bir adım attı. 2024-2028 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı açıklandı. Türkiye, GAP bölgesindeki 9 ile 4 yıl içinde 496.2 milyar liralık yatırım yapacak. GAP Eylem Planı, Şanlıurfa'da düzenlenen bir toplantı kapsamında kamuoyuna açıklandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana geçen süre içinde GAP için 1 trilyon 40 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "2002'de bölgeden yapılan ihracat sadece 689 milyon dolar iken 20 kat artışla 13.7 milyar dolara, istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 299 bin iken 2 milyon 421 bine yükseldi" dedi. Yılmaz, terör nedeniyle bölgenin potansiyelinin tam olarak harekete geçirilemediğine dikkat çekti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da "Toplamda 198 projeye 496.2 milyar lira kaynak aktaracağız. Projelerin hayata geçmesi ile öngörümüz, bölgemizde kişi başına düşen yıllık gelirde ilave 49 bin lira artışın sağlamasıdır. Katma değer oluşturacak bu dönüşümü 2028 yılına kadar 475 bin 205 hektar alanı sulamaya açarak gerçekleştireceğiz. 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak program ile kuru tarımda bin 605 dolarlık katma değer artışı sağlanacak" dedi. Akıllı tarım, sulama sistemleri, mera ıslahı, küçükbaş hayvan varlığının 11.8 milyona çıkarılması, hayvan başına süt veriminin 0.75 litreden 0.9 litreye çıkarılması hedeflerimiz arasında. Ayrıca yatırıma dönüştürülmesi planlanan 70 adet ürünün tespiti yapılacak.