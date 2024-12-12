5 ay art arda cari fazla

Ekonomideki dengelenme süreci cari işlemler tablosunda 5 yıl sonra bir ilke imza atılmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre cari işlemler dengesi ekimde 1 milyar 880 milyon dolar ile 1.3 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde fazla verdi. Cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermişti. Böylece cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü.Öte yandan yıllık cari açık ise 7 milyar 685 milyon dolarla 35 ayın en düşük seviyesine geriledi. Mayıs 2023'te 55.6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllık cari işlemler açığında Ekim 2024 tarihi itibarıyla düşüş 47.9 milyar dolara ulaştı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ekimde 7.16 milyar dolar fazla verdi.Geçen yılın ilk 10 ayında 36.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 3.3 milyar dolara düştü. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 3 milyar 542 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. REZERVLERDE ARTIŞEkimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydetti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesinde olumlu seyrin devam ettiğini, iyileşmenin ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirterek, ekim ayı verilerinin güçlü performansı ortaya koyduğunu belirtti. Hizmetler dengesinin, dış ticaret açığındaki iyileşmeyi desteklediğini belirten Yılmaz, "2024 yılının ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 32.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış finansmandaki güçlü görünüm korunurken, rezervlerimiz de artıyor. Portföy girişi ekim ayında 5.5 milyar olarak gerçekleşmiş, rezervlerimiz 4.9 milyar dolar artmıştır. Reformların etkisiyle, 2024 sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.TİCARET Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının 10 ayda 32.8 milyar dolar azalarak 3.3 milyar dolara gerilediğine dikkat çekti. Ekonomi programının olumlu sonuçlarına dikkati çeken Bolat, yıllık dış ticaret açığının yüzde 30.9 azalarak 77.9 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranın da yüzde 77.1 olduğunu bildirdi. Bolat, Mayıs 2023'te yıllık dış ticaret açığının 122.2 milyar dolar olduğunu anımsatarak, bu açığın 17 ayda 44.3 milyar dolar azaldığını ifade etti. Bolat, "Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken iş gücü piyasalarında dayanıklı bir eğilim gözlenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.