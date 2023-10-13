5 bin liralık ikramiyede ayrıntılar netleşti: Ölüm aylığı alana hissesi oranında ödeme

Emeklilere ödenecek olan 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Ölüm aylığı dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. Dul ve yetimlerin hisseleri oranında hesaplanacak.Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme eklendi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.Teklife göre, 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil çalışması olanlar, faaliyette bulunanlar, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.TEKLIFLEAnayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Kapadokya Alanı'nın tarihi ve kültürel değerleri, dokusu ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari para cezalarının kapsamı belirleniyor. Kapadokya Alanı'nda izinsiz yeni yapı, izinsiz kaya oyma, doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz toprak alma, gelir karşılığı izinsiz çekim yapma gibi durumlarda 16 bin liradan 608 bin liraya kadar idari para cezası getiriliyor.YASAL düzenlemeyle 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek. Tek seferlik, dul ve yetimlerin de yararlanacağı 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce emeklilerin hesabında olacak. Vefat eden eşinden yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan 2.500 lira alacak. İki dosyadan aylık alanlar yüksek olandan ikramiye alacak. Şirket kaydı, şirket ortağı olan Bağ- Kur'dan emekli aylığı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanmayacak.