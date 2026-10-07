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Giriş Tarihi: 7.10.2026

5 deprem ilinde eğitim desteği artırıldı

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5 deprem ilinde eğitim desteği artırıldı
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Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen "eğitim ve öğretim desteği" tutarlarında yüzde 35 oranında artış yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu eğitim öğretim yılında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine 44 bin 906 lira, ortaokul 8'inci sınıf ile ortaöğretim 12'nci sınıf öğrencilerine 52 bin 488 lira ödeme gerçekleştirilecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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5 deprem ilinde eğitim desteği artırıldı
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