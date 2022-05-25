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Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:09 Son Güncelleme: 25.5.2022 12:10

5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'dönüşüm 2.0' tartışılacak

5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde ’dönüşüm 2.0’ tartışılacak

Turkuvaz Medya grubunun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirve’si, Dönüşüm 2.0, 27 Mayıs 2022, Cuma günü Turkuvaz Medya Center’da gerçekleşecek. Zirve’de ulusal ve uluslararası önemli konuşmacılar yer alacak.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek Zirve'ye, Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, bürokratlar ve sektör temsilcileri ile enerjinin gündem başlıkları masaya yatırılacak. Özel oturum ve panellerden sonra ise "Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni" gerçekleştirilecek.

Zirve, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Öğleden önce gerçekleştirilecek özel oturumlarda, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, Türkiye ve Avrupa Birliği enerji politikaları ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

"Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Stratejisi" başlıklı özel oturumun moderatörlüğünü Sabah Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör tarafından gerçekleştirilecek. Oturumda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeleri aktaracak.

Yeşil Dönüşüm paneli öğleden önce, "Enerji Endüstrisi Yeşil Dönüşümünü Nasıl Gerçekleştirebilir?" sorusu ile gündeme taşınacak. Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray'ın yönetiminde sürecek olan panelin konuşmacıları da Zorlu Enerji CEO İbrahim Sinan Ak, Enerjisa Enerji CEO Murat Pınar, Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan olacak.

Zirve, "Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni" ile son bulacak.

Zirve'yi, http://www.turkiyeenerjizirvesi.com adresinden canlı izleyebilirsiniz.

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5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'dönüşüm 2.0' tartışılacak
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