5. Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı İzmir’de başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Gürtepe, 5. Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarında (IGC Türkiye 2022) hava kirliliğiyle mücadele için bakanlık olarak 81 ilde 360'dan fazla istasyonla vatandaşın soluduğu hava kalitesini yakından takip ettiklerini söyledi.

Özellikle sanayi, ulaşım ve ısınma gibi tüm kirletici kaynakları şeffaf bir veri tabanında yönettiklerini kaydeden Gürtepe, bu kirliliğin şehirleri ne kadar etkilediğini görmek için hava kalitesi modelleri ve haritaları oluşturduklarını ifade etti.

Gürtepe, elde ettikleri verilerin kirlilikte özellikle ısınma kaynaklarının tüm şehirlerde başı çektiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Bütün şehirler için ısınma, hava kirleticileri ve sera gazları açısından oldukça ciddi bir problem. Bunun yönetimi açısından ulusal mevzuatı güncelliyoruz. Özellikle ısınma konusunda kış sezonuna da başlıyoruz. Şehirlerin ısı kaynaklarının oldukça verimli kullanılması noktasında adımlar atmaya çalışıyoruz. Özellikle jeotermal enerjiye baktığımızda diğer tüm fosil kaynaklara nazaran emisyonlar açısından neredeyse sıfır emisyon dediğimiz bir kaynağımız" değerlendirmesini yaptı.

Bu kapsamda kongre kapsamında düzenlenen ısıtma konulu oturumlarını yakından takip edeceklerini ifade eden Gürtepe, özellikle jeotermal kaynakların farklı alanlarda kullanılmasının önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.