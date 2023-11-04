5 yılda elektrikte kurulu güç % 27 artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "5 yıl içinde elektrikte kurulu gücümüzü yüzde 27 artışla 106 bin megavattan 136 bin megavata çıkaracağız. Bunu yerli kaynakların üretimdeki payını artırarak yapacağız. Rüzgâr ve güneşte kurulu gücümüzü 3.5 kat artırarak yenilenebilir kaynakların üretimdeki payını yüzde 50'ye yükselteceğiz" dedi. Enerjinin 5 yıllık yol haritasını anlatan Bayraktar, 12. Kalkınma Planı'nın 2024-2028 yıllarını kapsadığını anımsattı. Bayraktar, "2028'de birincil enerji talebimizin yüzde 15 artarak, 190 milyon ton eşdeğer petrol seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.Bakan Bayraktar, enerji verimliliği kapsamında 2028 sonuna kadar 4.5 milyon ton eşdeğer petrol düzeyinde tasarruf yapmayı planladıklarını dile getirdi. Bayraktar, "Rüzgâr ve güneşte kurulu gücümüzü 3.5 kat arttırarak yenilenebilir kaynaklarının üretimdeki payını yüzde 50'ye yükselteceğiz. Her yıl rüzgârda 1.500, güneşte 3.500 megavatlık yeni kurulu gücü devreye almayı hedefliyoruz" dedi.