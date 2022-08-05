5 yılın ardından ilk kruvaziyer gemi 320 yolcusu ile Trabzon’a geldi

'Astoria Grande' adlı kruvaziyerle kente gelen turistler çiçekler ve folklor ekibiyle karşılandı. Trabzon Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de karşılamada yer aldı.

Tamer Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Trabzon'un turizm potansiyeli yüksek iller arasında yer aldığını ifade etti.

Antalya, İstanbul, Çeşme, Kuşadası limanlarından sonra en büyük liman şehrinin Trabzon olduğunu belirten Erdoğan, "5 yıl aradan sonra ilk gemimiz. Bu gemimizden önce 15-20 adet gemi gelecekti fakat yaşanan pandemi sebebiyle şu an 2017'den sonra ilk gemimiz geldi. Bundan sonrada bu olumlu hava devam edecek. Sümela Manastırı'mızda restorasyonumuz bitti. Turistlerimizi Uzungöl'ümüz ve Sümela'mızda en güzel şekilde ağırlayacağız." dedi.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de son günlerde kente çok sayıda turist geldiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Rus turizminde bu konuda bir çeşitlilik olarak başlamış olacak. Aynı gemi 6 sefer daha Trabzon Limanı'na uğrayacaktır. 2017 yılından sonra ilk gemi olması dolayısıyla bir başka heyecan duyuyorum. 35 yıldır ben burada bu heyecanı yaşıyorum ama yeniden, yeniden böyle heyecanları yaşamak 5 yıl ardan sonrada güzel bir duygu oldu. Şehrimiz adına da mutluluk verici bir hadisedir. 327 Rus yolcu turistimiz var. 403 mürettebatı var. Bu Soçi merkezli hareket eden bir gemi. Soçi'den Sinop'a oradan da Trabzon'a, bazen de boğazları geçerek Çeşme'ye kadar uzanan bir seyri seferi söz konusu oluyor. Bu anlamda da Trabzon'da umut ediyoruz ki geçmişteki turist hareketliliğine Rus yolcuları da katmış oluruz."

Ermiş, Trabzon Limanı'nın kruvaziyer turizmin en büyük aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.