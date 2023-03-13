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Giriş Tarihi: 14.3.2023

50 bin sosyal konut için kuralar çekiliyor

SEDA TABAK SEDA TABAK
50 bin sosyal konut için kuralar çekiliyor
İstanbul'da milyonlarca kişinin beklediği sosyal konut kuralarının çekimi perşembe günü başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde yapılacak konutlar için 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda kura çekilecek. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

8 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU
Projenin ilk etabında yer alan 250 bin konutun başvuruları 31 Ekim'de tamamlanmıştı. İlk temel ise 25 Ekim'de Ankara'da atılmıştı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlarda alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı.

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50 bin sosyal konut için kuralar çekiliyor
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