50 bin ürünün fiyatı tek sitede

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK tarafından yürütülen ve 7 zincir marketin fiyat listelerine şeffaf erişimine katkı sağlayacak marketfiyatı.org internet sitesini kullanıma açtı. Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarılan verilerle meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirecek marketfiyatı.org internet sitesini kullanıma açtıklarını duyurdu. Kacır, yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ANLIK KARŞILAŞTIRMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da internet sitesiyle, meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatının anlık karşılaştırılabileceği ve vatandaşın kazançlı çıkacağı aktarıldı.

7 MARKET SİSTEMDE

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarıldı. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor.

MOBİL UYGULAMA YOLDA

TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak, bu uygulamalarda anlık yayınlanıyor. Ayrıca "Market Fiyatı" mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.