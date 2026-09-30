50 milyar dolarlık yeni pazarın kapısı açıldı

Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, savunma sanayisinde yalnızca harcamaların değil üretim kapasitesinin de yeniden şekilleneceği yeni bir dönemin kapısını açtı. Zirvede 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedariki açıklanırken, İttifak üretim kapasitesini genişletme, tedarik zincirlerini güçlendirme ve savunma ticaretindeki engelleri azaltma kararı aldı. ARKASINDA ÜRETIM ORDUSU VAR

Türkiye'nin bu yeni dönemdeki en önemli kozlarından biri ise büyük savunma şirketlerinin arkasında çalışan binlerce KOBİ'den oluşan üretim ordusu. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki yükselişi 2026'da da devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre sektörün ihracatı yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 artarak 6.3 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 29.3 artışla 10.9 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamların arkasında artık yalnızca Baykar, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN veya STM gibi ana yükleniciler bulunmuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın güncel verilerine göre Türkiye'deki savunma ekosistemi 4 bini aşkın firma, 100 bini aşan çalışan ve 25 milyar doların üzerinde sektör cirosuna ulaşmış durumda.

ENGELLER AZALTILACAK

Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, küresel savunma sanayisinde başlayan kapasite yarışını daha görünür hale getirdi. NATO'nun Ankara Zirvesi Bildirisi'ne göre müttefikler 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik açıkladı. Aynı zamanda üretim kapasitesinin ortaklaşa büyütülmesi, savunma sanayisiyle inovasyon çalışmalarının hızlandırılması ve müttefikler arasındaki savunma ticaretinin önündeki engellerin azaltılması konusunda taahhütte bulunuldu. Yeni alımların odağında uzun menzilli hassas vuruş sistemleri, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat kabiliyetleri bulunuyor. Asıl önemli değişim ise NATO'nun yalnızca "daha fazla silah satın alma" yaklaşımından uzaklaşarak daha fazla ve daha hızlı üretim yapabilecek sanayi altyapısı oluşturma arayışına girmesi. Bu durum Türkiye'nin yıllardır yatırım yaptığı üretim ekosistemini daha kritik hale getiriyor.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜNMEYEN FABRİKASI

2025 Lahey Zirvesi'nde NATO ülkeleri savunma ve güvenlikle ilişkili harcamaları 2035'e kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma taahhüdünde bulunmuştu. Bunun en az yüzde 3.5'inin temel savunma ihtiyaçlarına, yüzde 1.5'e kadar olan bölümünün ise altyapı, dayanıklılık, inovasyon ve savunma sanayisi tabanının güçlendirilmesi gibi alanlara ayrılması öngörülüyor. Savunma sanayisindeki dönüşüm Ankara, İstanbul veya Eskişehir'deki birkaç büyük fabrikayla sınırlı değil. Konya'da hassas metal işleyen bir işletme, Bursa'da otomotiv sektöründen savunmaya geçen bir yan sanayi şirketi, Ankara'da elektronik kart geliştiren bir mühendislik firması veya İzmir'de kompozit üreten bir KOBİ artık aynı savunma ekosisteminin parçası olabiliyor. Radarların elektronik bileşenlerinden İHA'ların kompozit gövdelerine, savaş gemilerinin kablo sistemlerinden füze parçalarına, askeri yazılımlardan hassas işlenmiş metal bileşenlere kadar geniş bir üretim ağı oluşmuş durumda. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerindeki 4 bini aşkın şirketlik ekosistem, bu dönüşümün ölçeğini gösteriyor. 20 yıl önce savunma projelerinin dışında kalan birçok Anadolu işletmesi bugün uluslararası kalitede üretim yapabilecek noktada.





YENİ DÖNEMİN ANAHTARI: HIZ

NATO'NUN Ankara'da aldığı kararların önemli bölümü üretim kapasitesi ile ilgili. İttifak bu nedenle kriz dönemlerinde savunma sanayisinin üretimi ne kadar hızlandırabileceğini test edecek uygulamalar planlıyor. Kritik tedarik zincirlerinin korunması, alternatif üretim kaynaklarının oluşturulması, stratejik stokların artırılması ve bazı alanlarda sürekli üretim modellerinin değerlendirilmesi de yeni stratejinin parçaları arasında. Bu yeni denklem Türkiye'nin yıllardır geliştirdiği KOBİ ağına farklı bir anlam kazandırıyor. Çünkü büyük savunma şirketlerinin üretimlerini kısa sürede artırabilmesi, arkalarındaki yüzlerce tedarikçinin aynı anda kapasite artırabilmesine bağlı. Bir İHA'nın gövdesinden radarına, motor parçasından elektronik kartına kadar tedarik zincirindeki tek bir halkanın gecikmesi bütün platformun teslimatını etkileyebiliyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki hikâyesi uzun süre İHA'lar, savaş gemileri, radarlar, füzeler ve elektronik harp sistemleri üzerinden anlatıldı. Ancak NATO'nun Ankara'da aldığı yeni sanayi kararları başka bir gücü daha görünür hale getiriyor. Bugün 4 bini aşkın şirketi ve 100 binden fazla çalışanı kapsayan Türk savunma sanayisi ekosistemi, yıllıklandırılmış ihracatta yaklaşık 11 milyar dolarlık ölçeğe ulaşmış durumda.



İHRACATTA NATO AĞIRLIĞI

1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminde Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 47.1 artarak 10.9 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türk savunma ürünleri 178 ülkeye ihraç edildi. Daha dikkat çekici veri ise NATO ülkelerinin payı oldu. NATO üyelerine yapılan ihracat 6.2 milyar dolara ulaşırken, İttifak ülkelerinin Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık ihracatındaki payı yüzde 57.3 seviyesine çıktı. Yani Türk savunma sanayisinin NATO pazarındaki varlığı artık potansiyel olmaktan çıkıp milyarlarca dolarlık mevcut bir ticari ilişkiye dönüşmüş durumda.



1 KİLO SAVUNMA ÜRÜNÜ 40 KAT DAHA DEĞERLİ

Savunma ihracatının ekonomi açısından bir başka önemli tarafı ise kilogram başına oluşturduğu katma değer. Haziran 2025-Mayıs 2026 döneminde Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının kilogram başına değeri 65.16 dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin genel ihracatında kilogram başına ortalama değer yaklaşık 1.62 dolar seviyesindeydi. Başka bir ifadeyle savunma ve havacılık ihracatı kilogram başına Türkiye ortalamasının yaklaşık 40 katı değer üretti. Bu nedenle savunma sanayisindeki büyümenin etkisi yalnızca ihracat rakamıyla ölçülmüyor. CNC tezgâhından yazılıma, kompozitten sensöre, test laboratuvarından nitelikli mühendis istihdamına kadar oluşan teknolojik kapasite zamanla otomotiv, enerji, uzay ve sivil havacılık gibi sektörlere de yayılıyor.

KOBİ'LERE NATO'NUN ÖN KAPISI

Ankara Zirvesi'nin Türk şirketleri açısından en dikkat çekici gelişmelerinden biri de NATO Front Door for Industry mekanizmasının devreye alınması oldu. NATO bu platformu şirketlerin İttifak içindeki tedarik fırsatlarına, inovasyon programlarına ve sanayi işbirliği kanallarına daha kolay erişebilmesi amacıyla oluşturdu. Bunun yanında NATO Engine adı verilen yeni yapı da ülkelerdeki mevcut fabrika kapasitelerini birbirine bağlamayı ve Avrupa, Kanada ve ABD şirketleri arasında sınır ötesi üretim işbirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu iki mekanizma Türkiye açısından önemli. Çünkü NATO'nun yeni sanayi stratejisi yalnızca büyük ana yüklenicileri değil; orta ölçekli şirketleri, KOBİ'leri, start-up'ları, alt sistem ve komponent üreticilerini de doğrudan savunma tedarik zincirinin aktörleri arasında tanımlıyor. Dolayısıyla Ankara'daki küçük bir elektronik şirketinin veya Anadolu'daki hassas üretim yapan bir fabrikanın önünde teorik olarak çok daha geniş bir uluslararası tedarik ağı bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör