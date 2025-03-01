50 milyarlık kefalet paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar lira kefalet limitli yeni destek paketini devreye alacak, bu paketle yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak. Ayrıca, firmaların menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin döviz olarak yerine getirilebilmesine olanak sağlanacak. Göreve geldiği günden beri ihracatı ve ihracatçıyı destekleyici adımlar attıklarını ve benzer düzenlemelerin yapılmasına devam edileceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üreten, istihdam yaratan ve ihracat yapan iş dünyamızın her zaman yanındayız, yeni kefalet paketimizi 15 gün içinde devreye alıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

SON AŞAMAYA YAKLAŞTI

İhracatçıların uygun şartlarda finansmana erişim imkânlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin olarak kullandıklarını belirten Şimşek, firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi, ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması ve ekonomideki enflasyonist etkilerin azaltılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu kapsamda hazırlanan ilk pakete göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla firmalara 30 milyar lira kefalet limitli sağlanacak. Paketle, KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 90 milyon lira olacak. Yine İGE aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lerin dijital dönüşüm için yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği de verilecek. Bu amaçla, 1 milyar lira kefalet limitli yeni bir destek paketi oluşturuldu. Paketin yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 16 milyon lira olarak uygulanması planlanıyor. Destek çalışmasının bir diğer ayağını da Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla katılım finans esaslarına uygun kefalet kullanmayı talep eden firmalar için hazırlanan paket oluşturacak. Buna göre, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara Bakanlığın kefalet desteğiyle finansman sağlanması amacıyla 5 milyar lira kefalet limitine haiz yeni bir destek paketi hazırlandı.

KOBİ DIŞINA 90 MİLYON

Söz konusu destek paketinin KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olacak. Yine KFK aracılığıyla yatırım teşvik belgesi olan işletmelere yatırım harcamalarında kullanması için finansman sağlanması amacıyla 5 milyar lira kefalet limitli destek paketi çalışması da yapıldı. KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için de 90 milyon lira olarak öngörüldü.



YÜZDE 25'E İNDİRİLDİ

İhracatçıları desteklemeye yönelik adımlar kapsamında, bu firmaların kambiyo politikası kaynaklı yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla ihracat sonrasında yurda getirilen bedeller için mevcutta uygulanan döviz satış zorunluluğu yüzde 30'dan 25'e düşürüldü. Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek. Ayrıca, yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip ortaklarının döviz/kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verebilmesine imkân sağlanacak.