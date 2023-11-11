500 milyon dolarlık Türk Yatırım Fonu devrede

Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sunacak Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'na dair kanun yayımlandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 8. zirvesinde kabul edilen ve geçen hafta TBMM Genel Kurulu'ndan geçen anlaşma kapsamında, fon, bölge içi ticaret hacmini artırarak, üye ülkelerin ekonomik kalkınmasına destek sağlayacak. Kanunla, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 8. Devlet Başkanları Zirvesi'nde imzalanan Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma yürürlüğe girmiş oldu.Anlaşmaya göre, Türkiye'nin fona olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapacağı ödemeler, 100 milyon dolar karşılığını geçemeyecek. Cumhurbaşkanının, belirtilen tutarı 5 katına, yani 500 milyon dolara kadar artırma yetkisi bulunacak. Fon, bölge içi ticaret hacmini artırmayı ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek TDT ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlıyor. Fon kaynakları aracılığıyla üye ülkelerde KOBİ'Iere finansman sağlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi planlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda fona ilişkin, "Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından biri olmuştur. Fon sayesinde, KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye de katkı sağlayacağına inanıyorum. 'Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı' ilkesi çerçevesinde kurulacak fona, İstanbul ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullanmıştı.