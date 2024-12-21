Türkiye'de 5G ihalesi 2025'te yapılacak ve 2026 yılında kullanıma sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 5G ihalesinde 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz bantlarında frekanslar tahsis edilecek. Vodafone CEO'su Engin Aksoy, 5G ihalesine hazır olduklarını belirterek, 2026'da 5.5G'ye geçiş yapabileceklerini belirtti. Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile birlikte basınla sohbet toplantısı düzenleyen Aksoy, "5G ihalesiyle ilgili henüz resmi davetiye gelmedi. İhaleye biz hazırız. Bakan 2025'te ihaleye çıkılıp, 2026'da 5G'nin hayata geçirileceğini açıkladı. 2026'yı düşünürsek, Vodafone önemli bir teknoloji geliştiriyor. Lansmanını yapmaya hazırlandığımız teknoloji 5G Advanced. Bu aslında 5.5G demek. Yani aslında 5 değil 5.5G'ye hazırız" dedi.Dünyada 130'u aşkın ülkede 5G kullanıldığını anlatan Aksoy, "5G'yi isteme sebebimiz Türkiye'deki internet kapasitesini artırmak. 5G ihalesinin koşulları yatırımı teşvik edecek şekilde tasarlanmalı. İhalelerde dünyada son trend ihale bedelini düşük tutup yatırımı teşvik etmek. Türkiye'deki her operatör kazandığı 100 TL'nin 16'sını ihale bedeli olarak vermiş. Bu Avrupa'da yüzde 5'lerde, hatta Finlandiya'da yüzde 1.5. Bunun dışında Hazine payı ve vergiler var. Operatörlere yatırım yapmak için bir kaynak kalması gerekiyor" diye konuştu. Vodafone'un yerlilik oranı en yüksek operatör olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle konuştu: "Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek olan operatör biziz. Yerlilik oranımız yüzde 50'ye gidiyor. Yerlilikle ilgili pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şirkette Yerlilik Komitemiz var. Yerli ürün ve hizmetlere öncelik veriyoruz."