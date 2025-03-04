5G’ye en hazır operatör biziz

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde bu yıl yapılması planlanan 5G ihalesi, Türk telekomünikasyon firmalarının en önemli gündem maddesi oldu. Fuar kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Sektörümüzün en yüksek yatırım yapan şirketi olarak yatırımlarımızın tamamını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Yarın 5G'ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz. Rakipsiz fiber gücümüzle, 5G'ye en hazır operatörüz" dedi.

21 MİLYAR $ YATIRIM

Telekomünikasyon sektörünün 5G ihalesi ile önemli bir eşikte olduğunu ifade eden Önal, "Herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etme vizyonuyla ülkemizin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana tutarı 21 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik" dedi. Önal, 5G için gerekli en kritik unsur olan fiber ağ uzunluklarını yıl sonu itibarıyla 475 bin kilometreye, fiber hane kapsamalarını 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla 32.7 milyona ve toplam abone sayılarını ise 53.2 milyona yükselttiklerini kaydetti. Ümit Önal, kongre kapsamında yaptığı açıklamada, "Teknolojimizle Türk mühendislerimizin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimleri destekleyerek, küresel sınırları kaldırıyoruz. Yalnızca ülkemizin de değil, bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma rolümüzle, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

SINIRLARI KALDIRIYORUZ

Türk Telekom'un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü çalışmalara liderlik ederek, Türk mühendislerin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimcileri destekleyerek teknolojileri dünyaya ihraç ettiğini belirten Önal, "Küresel sınırları ortadan kaldıran çalışmalara imza atarken gerek yerli firmalarımızla gerekse alanında öncü uluslararası şirketlerle, teknoloji alanındaki tüm ekosistemi sahiplenen anlayışla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı GSMA'da önemli proje ve iş birliklerimizle bu yıl da yerimizi aldık" dedi.



İMTİYAZ KRİTİK BİR ADIM

Türk Telekom'un imtiyazının yenilenmesi konusunda ise Önal, şu değerlendirmede bulundu: "Şu an ki en önemli gündemimiz imtiyaz... Bu çerçevede biz de Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. İmtiyazın devamı, Türkiye'nin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır."



ZTE İLE İŞBİRLİĞİNİ TANITTI

Türk Telekom Avrupa'nın ilk kapsamlı 5G-Advanced (5G-A) gemi algılama testlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdi. Bu çalışma, ZTE iş birliğiyle ve İstanbul Avcılar Kumport'taki 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi kullanılarak, Entegre Algılama ve İletişim (ISAC, Integrated Sensing and Communication) teknolojisi ile başarıyla tamamlandı. Denizlerde ve limanlarda daha güvenli bir ulaşım için, gemilerin üzerinde ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan 5G-A şebekesi sinyalleri ile anlık algılanma ve takibine olanak tanıyan ISAC teknolojisi, mobil teknoloji endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan ve her yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.