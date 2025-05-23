600 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor! Görüşmeler devam ediyor: İşçi tarafının talepleri belli oldu

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışını belirleyecek 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş, hükümetin ilk zam teklfiini mayıs ayı bitmeden sunmasını istiyor. Sendikalar ortak hazırladığı zam teklifi taslağı, 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilmişti. Görüşmeler 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS ev sahipliğinde yapıldı. Henüz hükümetten mali teklif gelmedi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazarlık sürecinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "600 bin işçi, aileleriyle birlikte 2-3 milyon kişi bu süreci yakından takip ediyor" dedi. Günlük brüt taban ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması, 2025'in ilk altı ayında yüzde 50, ikinci altı ayında yüzde 25 artış, tüm zamların üzerine yüzde 10 refah payı eklenmesi isteniyor.
İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ BELLİ OLDU
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 27 Şubat'ta sunuldu. İşçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi istedi. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "İnşallah masadan ayrılırken işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz. İnşallah bu yılı da başarıyla, sosyal diyalog temelinde, çalışma barışını koruyarak nihayete erdirmeyi planlıyoruz" dedi.
MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 600 bin kamu işçisi ile beraber binlerce kişinin maaş ve yan hakları içinde belirleyici olacak. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak. Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonucun diğer sözleşmeler için örnek olması bekleniyor.