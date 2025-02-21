600 bin kamu işçisinin zammında son viraj!

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü hazırlayan Türk-İş ve Hak-İş Sendikası ortak zam talebini gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Türk-İş'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Hak-İş'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalarda, ortak zam oranının belirlenmesinin ardından son viraja girildi. Ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlanan ortak zam talebi, yeni maddelerle birlikte bakanlığa sunulacak. Ardından hükümet talepleri değerlendirip, müzakere sürecini başlatacak.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE ETKİLEYECEK

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektördeki tüm sözleşmeler açısından da önem taşıyor.